انفجارات تهز «عين الأسد» في العراق

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الوطن السورية: أكد مصدر أمني عراقي في تصريح نقلته وكالة «المعلومة»: أن «انفجارات عنيفة هزت مبنى قاعدة «عين الأسد» الجوية التابعة للقوات الأميركية بناحية البغدادي بقضاء هيت غرب محافظة الأنبار العراقية، أعقبها إطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية الأميركية بشكل عشوائي دون معرفة طبيعة الانفجار.

وأضاف: إن «القوات الأميركية فرضت مظلة جوية على قاعدة عين الأسد، فيما أطلقت الدفاعات الجوية عدداً من الاطلاقات النارية في الهواء من دون معرفة المزيد من التفاصيل عن حجم الخسائر في صفوف القوات المستهدفة».



وأشار إلى أن «القوات الأمنية رجحت أن تكون هذه الانفجارات ناجمة عن تعرض مبنى القاعدة لقصف صاروخي».