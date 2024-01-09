شملت ترمب وكلينتون والأمير أندرو... كشف لائحة أسماء مرتبطة بقضية إبستين

A + A -

بدأت قاضية في نيويورك مساء أمس (الأربعاء) كشف أسماء أشخاص على صلة بقضية شبكة الملياردير جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية، بينهم نساء يُعتقد أنهن من ضحاياه، وآخرون يُشتبه في أنهم تواطأوا معه.

ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يتراوح عددهم بين 150 و180 والذين وردت أسماؤهم على آلاف الصفحات من الوثائق القضائية نشرها القضاء الفيدرالي في مانهاتن، هناك الأمير أندرو، دوق يورك، الذي زعمت امرأة من ضحايا إبستين أنه تحرش بها.

كما ذكرت لائحة الأسماء الرئيسين الأميركيين السابقين الديمقراطي بيل كلينتون (1993-2001) والجمهوري دونالد ترمب (2017-2021)، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي حالة دونالد ترمب، ذُكر الملياردير النيويوركي في الوثائق على أنه كان يعرف إبستين لكن لم يُذكر أي سلوك ضار أو إجرامي محتمل.

أما بيل كلينتون، الذي كان أكثر قرباً من إبستين وكان يسافر معه في بعض الأحيان، فإن اسمه ورد عشرات المرات لكن دون أي إشارة واضحة إلى ارتكابه وقائع غير قانونية.

وكان كشف هذه اللائحة منتظراً منذ أن أمرت به القاضية في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن لوريتا بريسكا في 18 ديسمبر (كانون الأول).

ويأتي هذا التحرك القضائي في إطار دعوى تشهير أقامتها الأميركية فرجينيا جوفري على إبستين وعشيقته وشريكته السابقة غيلاين ماكسويل التي حُكِم عليها عام 2022 بالسجن 20 عاماً.

وأوردت القاضية في ديسمبر في وثيقة من 50 صفحة حالات نحو 180 شخصاً تحت أرقام وأسماء مستعارة، وأمرت بكشف هوياتهم «الكاملة» خلال «14 يوماً» على الأكثر من تاريخ هذه الوثيقة القضائية، أي في الثاني أو الثالث من يناير (كانون الثاني) 2024.

وكان إبستين وماكسويل مرتبطين عاطفياً مطلع تسعينات القرن العشرين قبل أن ينشأ بينهما تعاون مهني وتواطؤ في جرائمهما الجنسية طوال نحو 30 عاماً.

وكانت غيلاين ماكسويل (61 عاماً) التي تحمل الجنسيات البريطانية والفرنسية والأميركية وتُعدّ من الوجوه البارزة لمجتمع المشاهير، أدينت في نيويورك في ديسمبر 2021 بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات لحساب إبستين، وحُكم عليها في يونيو (حزيران) 2022 بالسجن 20 عاماً.

أما إبستين الذي كان رجل أعمال في القطاع المالي وصاحب نفوذ واسع تمتد شبكة علاقاته الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وخارجها، فاتُّهم بالاعتداء جنسياً على قاصرات واغتصابهن، وانتحر في سجنه في نيويورك في 10 أغسطس (آب) 2019 مما أدى إلى سقوط دعوى الحق العام عليه.

والنفوذ الواسع الذي كانت تحظى به شبكة إبستين كان مصدر نظريات مؤامرة أشارت إلى تعرضه للقتل في السجن تحت غطاء انتحار.

لكن الطبيبة الشرعية في نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» خلصا إلى أنه انتحر وأن وفاته «لم تكن ناجمة عن عمل إجرامي». وفي يونيو الماضي أكدت وزارة العدل «نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن عدم وجود عناصر إجرامية في قضية وفاة إبستين».

وتتهم الأميركية فيرجينيا جوفري البالغة حالياً 40 عاماً، الأمير البريطاني أندرو بالاعتداء جنسياً عليها ثلاث مرات سنة 2001 حين كانت في السابعة عشرة، في لندن ونيويورك وجزر فيرجن البريطانية. وأكدت أنها التقته عن طريق إبستين.غير أن الأمير البالغ 62 عاماً، الذي بات منبوذاً بعد هذه القضية، لطالما نفى الاتهامات الموجهة إليه. وقد توصل إلى اتفاق بالتراضي مع جوفري في 15 فبراير (شباط) 2022 قضى بأن يدفع لها 13 مليون دولار بحسب صحيفة «ديلي تلغراف»، ما جنّبه محاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك كانت لتشكّل إحراجاً كبيراً للعائلة الملكية البريطانية.