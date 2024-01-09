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تحديد مصير العسكري الأميركي "جاسوس الصين"

9
JANUARY
2024
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أعلنت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، صدور حكم بالسجن 27 شهرا على عسكري في سلاح البحرية، بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب الصين.
 
وقالت الوزارة في بيان إن وينينغ تشاو (26 عاما) كان عسكريا في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا شمال غرب لوس أنجلوس، وتم توقيفه في أغسطس في كاليفورنيا.
 
وأضافت أنه أقر في أكتوبر بذنبه بـ"بيع معلومات حساسة لمسؤول في الاستخبارات الصينية".
 
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، تم تغريم العسكري المدان أيضا مبلغ 5500 دولار.
 
ونقل البيان عن القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفدرالي لاريسا كناب، قولها إن "الصين منخرطة في حملة عدوانية لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها".
 
واعترف العسكري المدان بأنه تلقى في الفترة بين أغسطس 2021 ومايو 2023 من عميل في الاستخبارات الصينية ما يقرب من 15 ألف دولار مقابل معلومات حساسة "حول الأمن التشغيلي والتدريب العسكري والبنية التحتية الحيوية للبحرية الأميركية"، حسبما أضافت الوزارة في بيانها.
 
وأوضح البيان أن العسكري اعترف على وجه الخصوص بأنه سلم هذا العميل الصيني خطط مناورة عسكرية كبيرة في المحيط الهادئ، فضلا عن المخططات الكهربائية ومخططات نظام الرادار المثبت في قاعدة أميركية في جزيرة أوكيناوا باليابان.
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