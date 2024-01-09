باغت القاضية من قبل بفعلة شنيعة.. متهم يظهر بقناع وسلاسل في جلسة جديدة

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ظهر المتهم الذي قفز على القاضية وقام بشد شعرها وضربها في المحكمة من جديد بحلية "القرون الوسطى" بقناع أحاط بوجهه وفمه وسلاسل لفت جسده وأغلال قيدت يديه وسط مراقبة لصيقة من عناصر الشرطة.

وكان المتهم الأميركي قد قام بمهاجمة أحدهم وضربه وإلحاق ضرر جسدي كبير به، تملكه غضب جنوني حين رفضت قاضية محكمة مقاطعة Clark في ولاية "نيفادا" الأميركية، تلبية طلب محاميه بإطلاق سراحه ووضعه "تحت المراقبة" إلى حين لفظ الحكم عليه، فنهض Delone Redden البالغ 30 عاما عن مقعده خلال جلسة الاستماع صباح أمس الأربعاء، وأسرع إلى حيث تجلس القاضية Mary Kay Holthus وقفز نحوها بطريقة ظهر معها في الفيديو وكأنه يقفز من صخرة إلى بحر أمامه.

وفي الفيديو نرى ديلون ريدين، الذي سبق واعترف بذنبه بجلسة استماع سابقة، يلكم القاضية ويصرخ مكررا ألفاظا نابية، في حين كان رجال الأمن يضربونه للسيطرة عليه وتقييده على مرأى من كاميرا للمراقبة الداخلية، رصدت معظم المشهد، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام محلية عدة، بينها موقع قناة تلفزيونية، هي KTNV الموردة بتقريرها القصير، أن سبب رفض القاضية وضعه "تحت المراقبة" هو تاريخه الإجرامي، لذلك أمرت بإبقائه سجينا.

ومع أن لكماته للقاضية كانت قليلة، إلا أنها تعرضت لبعض الإصابات المؤلمة، وتمت مراقبة حالتها لبعض الوقت، فيما أصيب رجل أمن بجروح وتم نقله إلى المستشفى. ثم انتهى ما حدث ببيان بثته المحكمة، وقالت فيه: "إننا نشيد بالأعمال البطولية التي قام بها موظفونا، وجهات إنفاذ القانون، وكل من أخضعوا المدعى عليه".