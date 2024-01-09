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جديد فضيحة جيفري إبستين.. أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وبيل كلينتون

9
JANUARY
2024
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أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن أحدث الوثائق التي تم الكشف عنها، أن جيفري إبستين سجل سرا أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وريتشارد برانسون والرئيس الأميركي سابقا بيل كلينتون.
 
يأتي هذا بعد الاطلاع على وثائق المحكمة وتضمنت شهادة سارة رانسوم، التي تدعي أنها كانت ضحية الاعتداء الجنسي على إبستين (إبشتاين).
 
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الوثائق التي سمحت المحكمة بنشرها للعلن، قام الملياردير الأميركي جيفري إبستين بتسجيل أشرطة جنسية سرية للأمير البريطاني أندرو، ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.
 
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وكما تزعم الوثائق التي تم نشرها على نطاق واسع على الإنترنت، اتهم إبستين دونالد ترامب بممارسة الجنس مع "العديد من الفتيات".
 
ونشرت يوم السبت الماضي، الدفعة الثالثة من محاضر الدعوى المرفوعة ضد الملياردير الأميركي جيفري إبستين المدان بالاستغلال الجنسي للقاصرات، والذي انتحر في زنزانته قبل النطق بالحكم النهائي عليه.
 
وتتضمن الدفعة الجديدة أكثر من 1300 صفحة، وتأتي بعد مئات الصفحات من الوثائق التي تم الكشف عنها يومي الأربعاء والخميس، مع توقع المزيد.
 
وظهرت في المحاضر، أسماء شخصيات شهيرة ومعروفة عالميا وسياسيا وفنيا، وتفاصيل مثيرة في الوثائق المرفوعة عنها السرية.
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