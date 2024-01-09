القبض على سائق اصطدمت سيارته ببوابة البيت الأبيض

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قال جهاز الخدمة السرية الأميركي إن سيارة اصطدمت بالبوابة الخارجية لمجمع البيت الأبيض في واشنطن قبل السادسة من مساء الإثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأفاد أنتوني جو جليلمي مدير الاتصالات بجهاز الخدمة السرية الأميركي، بأن السلطات احتجزت السائق، وهو يخضع للتحقيق بخصوص "سبب وطريقة" ارتكابه الحادث.

ونشرت مواقع إخبارية أميركية صورا قالت إنها لحادث الاصطدام بالبوابة الخارجية للبيت الأبيض.

واتُهم رجل من ولاية ديلاوير الشهر الماضي بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد أن اصطدمت سيارته بطريق الخطأ بموكب الرئيس الأميركي جو بايدن.