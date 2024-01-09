«أكسيوس»: "إسرائيل" ترهن عودة الفلسطينيين لشمال غزة بإبرام صفقة تبادل أسرى

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بيروت: «الشرق الأوسط السعودية»

نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، القول إن مسؤولين كبار في إسرائيل سيبلغون وزير الخارجية الأميركي الزائر أنتوني بلينكن بأن الفلسطينيين لن يكون بمقدورهم العودة إلى شمال غزة دون صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وحل بلينكن في إسرائيل، في ساعة متأخرة ليل الاثنين، في زيارة جديدة للمنطقة يأمل من خلالها أن يساهم في وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وقُتل أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة منذ بدء الحرب الحالية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بينما بلغ عدد الجرحى نحو 57 ألفاً.

ونقل الموقع الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين رفضهم عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة دون صفقة تبادل جديدة لتبادل الأسرى مع حركة «حماس» التي تحتجز مع فصائل فلسطينية أخرى ما يزيد على 100 شخص اقتيدوا من مناطق غلاف غزة التي اجتاحها مقاتلو الحركة في السابع من أكتوبر.

وذكر الموقع أن تحقيق تقدم نحو عودة الفلسطينيين لمناطقهم وضمان عدم تهجيرهم قسراً من غزة يمثل أحد أهداف محادثات بلينكن في إسرائيل.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير القول إن إسرائيل والولايات المتحدة تدركان أن عودة الفلسطينيين إلى الشمال لن تتحقق في المستقبل المنظور في ظل استمرار القتال في بعض المناطق.

لكن «أكسيوس» توقع أن يبلغ مسؤولون إسرائيليون بلينكن استعدادهم للبدء في عملية التخطيط مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل عودة الفلسطينيين لمناطقهم في المستقبل.

ونقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين القول «لن ندع الفلسطينيين يعودون لبيوتهم في شمال غزة إن لم يتحقق تقدم فيما يتعلق بإطلاق سراح محتجزين».

وقال المسؤول الإسرائيلي «نعتقد أننا سنعرف خلال أسابيع قليلة بشأن إمكانية التوصل لصفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين».