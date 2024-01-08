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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم (الاثنين)، إن الجيش قتل مسؤولاً عن إطلاق القذائف الصاروخية بحركة «حماس» من سوريا باتجاه إسرائيل.

وأوضح هاغاري في بيان، أن حسن عكاشة هو قيادي في «حماس»، وكان مسؤولاً عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من الأراضي السورية خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف: «منذ بداية الحرب، قام حسن بتوجيه مجموعات... تابعة لحركة حماس أطلقت قذائف صاروخية من سوريا باتجاه إسرائيل».

وتابع أن الجيش لن يسمح بأي هجمات من أراضي سوريا، «وهي مسؤولة عن أي عمل يخرج من أراضيها، وسنواصل العمل ضد أي تهديد».