القسام تصدر بيانا عاجلا.. والقناة 14 الإسرائيلية تتحدث عن حدث صعب وكبير

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أعلنت "كتائب القسام" اليوم الاثنين، إحباط محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها في مخيم البريج وسط قطاع غزة، والاشتباك مع قوة خاصة وإيقاعها بين قتيل وجريح

وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تفشل محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو تواجد أحد الأسرى بداخله وتم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة".

وفي سياق متصل، أفاد مراسل القناة 14 الإسرائيلية، بأن "اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا (الجيش الإسرائيلي) في قطاع غزة منذ بداية الحرب، إن لم يكن أصعبها".