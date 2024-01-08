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رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تفوز بولاية رابعة

8
JANUARY
2024
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قالت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش، الإثنين، إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فازت برابع فترة ولاية على التوالي، بعد أن حصل حزبها على الأغلبية المطلقة، وسط انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات العامة التي قاطعتها المعارضة الرئيسية.
 
ووفقا لنتائج غير رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات، حصل حزبها "رابطة عوامي" على 165 مقعدا من أصل 224 مقعدا في الانتخابات التي جرت أمس الأحد. ولم تعلن نتائج بقية المقاعد بعد.
 
وقاطع حزب المعارضة الرئيسي، حزب بنغلاديش الوطني، الذي شارك في انتخابات 2018 لكنه لم يشارك في 2014، الانتخابات بعد أن رفضت حسينة مطالبه بالاستقالة والسماح لسلطة محايدة بإدارة الانتخابات.
 
ودعا حزب بنغلاديش الوطني إلى إضراب لمدة يومين في جميع أنحاء البلاد حتى أمس الأحد، مطالبا الناس بمقاطعة الانتخابات.
 
واتهمت حسينة المعارضة بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت داكا منذ أواخر أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل.
 
وعزف البنغلاديشيون إلى حد كبير عن المشاركة في الانتخابات العامة، التي جرت أمس الأحد وشابتها أعمال عنف.
 
وقال قاضي حبيب الأول، كبير مفوضي الانتخابات، إن نسبة المشاركة بلغت حوالي 40 في المئة عند إغلاق صناديق الاقتراع، مقارنة بأكثر من 80 في المئة في الانتخابات الأخيرة في عام 2018.
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