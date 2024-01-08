living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد 5 أيام تحت الأنقاض.. إنقاذ مسنة يابانية علقت جراء الزلزال

8
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد مرور أكثر من 5 أيام تحت أنقاض منزلها المنهار إثر زلزال اليابان العنيف، تمكّن رجال الإنقاذ من انتشال مسنة يابانية وهي لا تزال على قيد الحياة.
 
وظلت السيدة وهي في التسعينيات من عمرها حية تحت أنقاض منزلها المنهار، حيث انتظرت لمدة 124 ساعة قبل أن يتم إنقاذها.
 
ولليوم السادس على التوالي من وقوع زلزال قوي ضرب غرب اليابان، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا، تعمل فرق الإنقاذ وسط الثلوج لتوصيل الإمدادات إلى القرى المعزولة.
 
ومن المتوقع تساقط الثلوج بغزارة في محافظة إيشيكاوا في وقت لاحق اليوم الأحد وخلال الليل، ما يزيد من خطورة الأمر.
 
ولا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي وقع يوم الاثنين بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، وأصيب جراءه 560 شخصا.
 
وتبع الزلزال الرئيسي مئات الهزات الارتدادية التي ضربت شبه جزيرة نوتو، ويقول مسؤولون في إيشيكاوا إن 1370 منزلا دمرت كليا أو جزئيا.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   