بعد 5 أيام تحت الأنقاض.. إنقاذ مسنة يابانية علقت جراء الزلزال

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بعد مرور أكثر من 5 أيام تحت أنقاض منزلها المنهار إثر زلزال اليابان العنيف، تمكّن رجال الإنقاذ من انتشال مسنة يابانية وهي لا تزال على قيد الحياة.

وظلت السيدة وهي في التسعينيات من عمرها حية تحت أنقاض منزلها المنهار، حيث انتظرت لمدة 124 ساعة قبل أن يتم إنقاذها.

ولليوم السادس على التوالي من وقوع زلزال قوي ضرب غرب اليابان، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا، تعمل فرق الإنقاذ وسط الثلوج لتوصيل الإمدادات إلى القرى المعزولة.

ومن المتوقع تساقط الثلوج بغزارة في محافظة إيشيكاوا في وقت لاحق اليوم الأحد وخلال الليل، ما يزيد من خطورة الأمر.

ولا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي وقع يوم الاثنين بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، وأصيب جراءه 560 شخصا.

وتبع الزلزال الرئيسي مئات الهزات الارتدادية التي ضربت شبه جزيرة نوتو، ويقول مسؤولون في إيشيكاوا إن 1370 منزلا دمرت كليا أو جزئيا.