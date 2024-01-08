«حماس»: "القوات الإسرائيلية" انسحبت من المنطقة الشمالية وبقيت في الأطراف الغربية منها

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الشرق الأوسط السعودية: قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان، اليوم (الأحد)، إن القوات الإسرائيلية انسحبت من المنطقة الشمالية في قطاع غزة وبقيت فقط في الأطراف الغربية منها، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحافي في بيروت: «قواتنا في شمال غزة بخير وموجودة في مواقعها»، وذلك تعليقاً على إعلان الجيش الإسرائيلي أمس إكمال تفكيك ما قال إنه «الهيكل العسكري» للحركة بشمال القطاع.

وذكر القيادي في «حماس» أن 7 ألوية إسرائيلية تقاتل في خان يونس بجنوب القطاع «ولم تتمكن من تحقيق أي إنجاز على الأرض حتى الآن».

وقال الجيش الإسرائيلي أمس إن القتال في غزة سيستمر خلال عام 2024، ونقلت صحيفة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول إن الجيش يركز حالياً على «تفكيك هيكل» الحركة في وسط وجنوب قطاع غزة.

وفيما يتعلق بضحايا الحرب على غزة، قال القيادي في «حماس» إن نحو 4 في المائة من سكان قطاع غزة باتوا بين قتيل ومصاب ومفقود بعد 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 22835 قتيلاً، بالإضافة إلى 58416 مصاباً.