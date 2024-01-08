سكاي نيوز: عشرات القتلى والجرحى جرّاء قصف إسرائيلي لمناطق في غزة

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سكاي نيوز عربية: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، يوم الأحد، إثر تواصل قصف طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت مسيّرات إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية في مخيم النصيرات، ومنزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لمقتل مواطنة.

كذلك قتل عدد من المواطنين بعد قصف شارع عبد الكريم العكلوك في دير البلح.