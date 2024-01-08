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بايدن: الكونغرس الأمريكي توصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الحكومية 2024

8
JANUARY
2024
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 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مكتوب نشره البيت الأبيض، توصل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024.

وقال بايدن، إن "اقتراح التمويل من قبل الحزبين الذي وافق عليه القادة في الكونغرس يجعلنا أقرب إلى منع إغلاق الحكومة غير الضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة"، ووفقا له، فإن الميزانية التي خصصها مشروع التمويل تلبي متطلبات البيت الأبيض.

ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الموافقة على الموازنة الحكومية لعام 2024 بقيمة نحو 1.6 تريليون دولار، وقال جونسون في بيان، إنه تم الاتفاق على موازنة الحكومة الأميركية لعام 2024 "بقيمة 1.590 تريليون دولار".

وأضاف أن المبلغ المذكور يتضمن تخصيص 886 مليار دولار لصالح الإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار لصالح نفقات أخرى.

وكان الخلاف بين أعضاء الكونغرس الجمهوريين والإدارة الأمريكية حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة، إذ يطالب المشرعون بإجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود مقابل الموافقة على تمويل جديد إلى أوكرانيا، وهو ما طلبه في السابق البيت الأبيض والرئيس جو بايدن شخصيا (التمويل).

ولاحظت وسائل إعلام أمريكية أن فرص إغلاق الحكومة الأمريكية بعد 20 يناير مرتفعة للغاية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعد بعدم المضي قدما في مشاريع قوانين التمويل المؤقتة، وبالتالي فإن أولى الجهات في حالة الإغلاق ستكون وزارة الزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وستتوقف بقية الحكومة الأمريكية، دون ميزانية دائمة، عن العمل في الثالث من فبراير.

المصدر: RT

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