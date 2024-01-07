أردوغان: تركيا ستقف شامخة إلى جانب الفلسطينيين بكل وسائلها

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أفادت "روسيا اليوم" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد على وقوف بلاده "إلى جانب المظلومين في قطاع غزة".



وفي كلمة له خلال مؤتمر الإعلان عن مرشحي رؤساء البلديات عن حزب العدالة والتنمية، في مركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول، قال أردوغان: "لن ندير ظهرنا لإخواننا المظلومين (في غزة) إطلاقا".



وحول المجازر الإسرائيلية في غزة، اعتبر أن "الذين يريقون المزيد من الدماء ويزهقون الأرواح ويقتلون الأطفال سيواجهون العدالة الإلهية عاجلا أم آجلا"، مؤكدا أن تركيا "ستبذل قصارى جهدها إلى جانب جميع الدول ذات الضمير الحي لمحاسبة الظالمين أمام القانون".



وتابع: "تمنى من الله الرحمة للإخوة الفلسطينيين الذين قضوا في الهجمات الإسرائيلية والبالغ عددهم 23 ألف شخص وغالبيتهم من النساء والأطفال."



وحيا أردوغان "كافة الأبطال الفلسطينيين الذين يدافعون عن وطنهم وعرضهم، ضد قوات الجيش الإسرائيلي"، مؤكدا أن "تركيا ستقف شامخة إلى جانب الفلسطينيين بكل وسائلها".