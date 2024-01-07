الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بحثها أمير قطر مع بلينكن

A + A -

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم بمكتبه في قصر لوسيل، وزير الخارجية الأميركي السيد أنتوني بلينكن الذي يزور البلاد حاليا.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وفي هذا الصدد، أكد الشيخ تميم “ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة”.



حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني