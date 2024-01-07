الصين تفرض عقوبات على 5 شركات أميركية

A + A -

في تصعيد جديد، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن بكين ستفرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعات العسكرية ردا على مبيعات أسلحة لتايوان.

وأضاف المتحدث أن الشركات الخمس هي بي.إيه.إي سيستمز لاند اندأرمامنتس وألاينت تيكسيستمز أوبريشنز وأيروفيرونمنت وفياسات وداتا لينك سولوشنس.

"تقوض سيادة الصين"

وقال المتحدث في بيان، إن مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة "تقوض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات، وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.

"اختيار بين الحرب والسلام"

تأتي العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير كانون الثاني التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت في الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية.