سكاي نيوز: الضفة الغربية... مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 4 جنود "إسرائيليين"

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سكاي نيوز عربية: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في رام الله، عن مقتل 6 مواطنين، فجر اليوم الأحد، بقصف اسرائيلي جنوبي مدينة جنين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من أفراده خلال عملية في مخيم جنين.

وأضافت الصحة، في بيان لها، أن "6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي مقتل الشبان الستة، مشيرا إلى أنهم قتلوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الشبان عند دوار الشهداء في جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.