living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سكاي نيوز: 16 قتيلا في قصف "إسرائيلي" لمنزل في خان يونس واقتحام مخيم جنين

7
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سكاي نيوز: قتل نحو 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي ليلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

ونقلت وكالة وفا عن مصادر محلية، قصف طائرات الجيش الحربية منزلا في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين، ما أدى لمقتل 12 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.

 

كما قصف الطيران الحربي مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لمقتل 4 على الأقل بينهم امرأة.


وأطلقت الطائرة المسيرة (كواد كابتر) النار بكثافة على منازل المواطنين والشوارع في مخيم المغازي، وفقا لـ"وفا"، تزامنا مع تنفيذ الطائرات الحربية حزاما ناريا قرب شارع السكة غرب المخيم، وإطلاق نار مكثف من المدفعية المتمركزة قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين.

 

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، باندلاع حريق شرق مخيم النصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي.

 

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الطائرات الحربية شنت غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع إطلاق الزوارق الحربية النار بشكل مكثف غرب دير البلح.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   