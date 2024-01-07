سكاي نيوز: 16 قتيلا في قصف "إسرائيلي" لمنزل في خان يونس واقتحام مخيم جنين

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سكاي نيوز: قتل نحو 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي ليلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت وكالة وفا عن مصادر محلية، قصف طائرات الجيش الحربية منزلا في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين، ما أدى لمقتل 12 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.

كما قصف الطيران الحربي مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لمقتل 4 على الأقل بينهم امرأة.



وأطلقت الطائرة المسيرة (كواد كابتر) النار بكثافة على منازل المواطنين والشوارع في مخيم المغازي، وفقا لـ"وفا"، تزامنا مع تنفيذ الطائرات الحربية حزاما ناريا قرب شارع السكة غرب المخيم، وإطلاق نار مكثف من المدفعية المتمركزة قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، باندلاع حريق شرق مخيم النصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الطائرات الحربية شنت غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع إطلاق الزوارق الحربية النار بشكل مكثف غرب دير البلح.