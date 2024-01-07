"الجيش الإسرائيلي" يكشف حصيلة قتلاه منذ 7 تشرين الأول

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روسيا اليوم: أعلن "الجيش الإسرائيلي" أمس السبت مقتل ضابط جديد برتبة رائد في صفوفه، في معركة شمال قطاع غزة

وقال الجيش الإسرائيلي إن المقدم روي يوشاي يوسف مردخاي، من تل أبيب، قائد فرقة في لواء الناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة، وقد تم إخطار عائلته، فيما تمت ترقيته من رتبة رائد إلى رتبة مقدم بعد وفاته".

وكشف الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 510 عسكريين في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن ثلاثة إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين تبين أنهم محتجزون في قطاع غزة ما يرفع عدد المحتجزين إلى 136.