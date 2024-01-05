إثيوبيا تعلن دخول مشروع سد النهضة مرحلته النهائية

A + A -

أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لسد النهضة، اليوم (الجمعة)، دخول مشروع السد مرحلته النهائية، وفق ما أعلنته هيئة البث الإثيوبية (فانا).

ونقلت الهيئة عن وزير الخارجية، دمقي مكونن، قوله خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة التنفيذية لسد النهضة في أديس أبابا إن «الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية»، مشيراً إلى أن بناء السد وصل حالياً إلى 94.6 في المائة.

وقال مكونن إنه جرى عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية، التي ضمت إثيوبيا ومصر والسودان، في الأشهر الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.

وأضاف: «موقف إثيوبيا الثابت هو إجراء المفاوضات على أساس المبادئ، والتوصل إلى اتفاق». وقال إن البلاد ستعزز جهودها من أجل التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة.