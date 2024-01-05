بالفيديو: مذيعة بريطانية تفقد صوابها مع قيادي فلسطيني وتصرخ في وجهه!

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أثار تصرف المذيعة البريطانية جوليا هارتلي بروير، في قناة “TALKTV”، غضباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقابلة مع الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وهي تحاوره بانفعال وتصرخ في وجهه.

وبدأ البرغوثي بالحديث عن الأساس الديمقراطي لحكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما أغضب المذيعة.

وفي اللقاء قال البرغوثي: “هل تعتقدين أن إسرائيل دولة ديمقراطية؟”، لترد عليه “نعم أعرف أنهم دولة ديمقراطية ولديهم انتخابات”.

فقاطعها البرغوثي “لقد دمر نتنياهو الديمقراطية. هذا الرجل لديه الآن ثلاث أو أربع محاكم ضده، قضايا فساد”.

وتابع: “هذا الرجل يعرف أنه إذا توقفت الحرب فسوف يذهب إلى السجن”.

فقاطعته المذيعة وهي منفعلة: “لا نملك الوقت الكافي للحديث عن تاريخ بنيامين نتنياهو. هو ليس شخصية شعبية في إسرائيل. وأنا لست هنا لأدافع عنه”.

وتابعت: “مصطفى. تحدثت عن السابع من تشرين الاول ووضعته في سياق تاريخي، أنا أفهم ذلك. أرجو أن لا تكرر هذا مجدداً”.

وأضافت: “لقت أوضحت وجهة نظرك خمس مرات. ليس لدي وقت لذلك”.

فرد البرغوثي قائلاً: “لا أعرف ما الذي لديك من الوقت له”.

وصرخت بروير قائلة: “أوه يا إلهي.. دعني أنهي جملتي يا رجل.. ربما أنت لست معتادا على وجود امرأة تتحدث”، مضيفة “لا أعلم، لكني أود أن أنهي الجملة يا سيدي. على أي حال…”.

ثم قال البرغوثي: “أنت تضلليي الجمهور بما قلته للتو”، مما دفع بروير إلى الصراخ عليه مرة أخرى أثناء حديثه مبينة أن 20 ثانية أمامه للرد.

وأخيراً، أعطته 10 ثوان ليوضح كما هو رد الفعل المقبول على هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، فقال البرغوثي: “انهوا الاحتلال واسمحوا للسلام أن يسود لكلا الشعبين”.

ثم قالت إن الرد كان “جيداً”، مضيفة: “أعتذر عن وجود امرأة تتحدث إليك”.

الفيديو مرفق مع الخبر.