24 مصابا بتصادم قطاري مترو في نيويورك

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أصيب 24 شخصا على الأقل إثر تصادم بين اثنين من قطارات أنفاق نيويورك، الخميس، مما أدى لخروج أحدهما عن قضبانه، حسبما أعلنت السلطات.

وتسبب الحادث بإغلاق 3 من خطوط لمترو نيويورك الذي يعتبر من بين أقدم قطارات الأنفاق في العالم، وتمتد شبكته العنكبوتية مترامية الأطراف في أرجاء المدينة.

وإثر الحادث فرضت وحدات من الإطفاء والشرطة والإسعاف طوقا حول منطقة "آبر ويست سايد"، الجزء الشمالي الغربي لجزيرة مانهاتن.

وقال المسؤول في خدمات الطوارئ إيان سوردز وقائد فوج الإطفاء في المدينة مايك مايرز للصحفيين في مكان الحادث، إن أحدا لم يصب بجروح خطرة في هذا التصادم الذي وقع بين قطار كان يقل ركابا وآخر كان فارغا ومتوقفا.

ورغم أن مترو نيويورك متهالك، فإنه نادرا ما يتعرض لحوادث، وقد بدأ عدد ركابه في الارتفاع مرة أخرى بعدما هجروه بين العامين 2020 و2022 بسبب جائحة كورونا وارتفاع معدلات الجريمة.