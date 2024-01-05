فيديو: قتلى في حادث تصادم مروّع لقطارين بإندونيسيا

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قال مسؤول بوزارة النقل الإندونيسية إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدم قطارا ركاب اليوم الجمعة في جاوة الغربية.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناتا مترو وكومباس الإخباريتان خروج بعض عربات القطارين تماما عن القضبان بينما يتلقى الركاب المساعدة للخروج من عربات أخرى.

وقالت الشرطة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لنقل مصابين إلى أقرب المستشفيات.

من جانبه، قال مدير عام القطارات بوزارة النقل محمد رسال واصل إن اثنين من الضحايا هما مشغلا القطارين.

ولم يتضح بعد سبب الحادث أو عدد الركاب الذين كانوا على متن القطارين، إلا أن السلطات قالت إنه تم إخراج جميع الركاب.