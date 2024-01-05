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زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز إنتاج قاذفات الصواريخ

5
JANUARY
2024
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ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى تعزيز إنتاج مختلف مركبات إطلاق الصواريخ، ووصفها بأنها مهمة ضرورية للتحضير "لمواجهة عسكرية" مع العدو.
 
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله خلال زيارة لمصنع حربي، إن إنتاج مركبات مختلفة للأسلحة التكتيكية والاستراتيجية يعد مهمة أساسية في تعزيز قوة ردع الحرب النووية بالبلاد.
 
وأضافت الوكالة "تأكيدا على أن مكانة المصنع ودوره مهمان جدا... نظرا للوضع الخطير السائد الذي يتطلب أن تكون البلاد أكثر استعدادا لمواجهة عسكرية مع العدو، أشار (كيم) إلى المهام التي يتعين على المصنع إنجازها".
 
وقالت الوكالة "حدد (كيم) الخطة الفورية لإنتاج مختلف أنواع وحدات النقل والنصب والقذف وخطة الإنتاج طويلة الأجل ومهمة الطاقة الإنتاجية".
 
ويأتي تقرير وسائل الإعلام الرسمية بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أمس الخميس أن كوريا الشمالية زودت روسيا مؤخرا بصواريخ باليستية وقاذفات لاستخدامها في حربها مع كييف، وأن روسيا أطلقت بعضها بالفعل على أوكرانيا.
 
وتتهم واشنطن بيونغيانغ منذ أشهر بإمداد موسكو بعتاد حربي، وذلك مقابل توفير روسيا لها الدعم التقني لتحسين قدراتها العسكرية، الأمر الذي تنفيه كوريا الشمالية.
 
وخلال اجتماع رئيسي للحزب الحاكم الأسبوع الماضي، أمر كيم الجيش وصناع الذخيرة وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب، قائلا إن السياسة الأميركية تجعل الحرب حتمية.
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