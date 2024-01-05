سكاي نيوز: عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لخان يونس بغزة

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سكاي نيوز عربية: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل شخصين وإصابة آخرين، مساء يوم الخميس، جرّاء الغارات المتواصلة التي يشنها الطيران الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في المدينة منذ الصباح إلى 32.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن فلسطينيا قتل وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل بخان يونس، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي لمناطق وسط المدينة.

كما قُتلت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف للطيران الإسرائيلي طال منزلا بمنطقة القرارة في خان يونس.



وفجّر الجيش الإسرائيلي أيضا مربعات سكنية في بلدة خزاعة ومناطق مجاورة شرق خان يونس.