الميادين: المقاومة تلتحم مع آليات وجنود الاحتلال في محاور غزة.. وصواريخها مستمرة نحو مستوطناته

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الميادين: أفاد مراسل الميادين في غزّة، بأنّ المقاومة تخوض اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة على عدّة محاور في قطاع غزّة، خصوصاً وسط وجنوبي القطاع، في ظل محاولاتٍ إسرائيلية للتقدم، مؤكّداً سماع أصوات انفجاراتٍ تدوي في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى لقطاع غزّة.

وأكّدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدميرها دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا" باستخدام عبوّة "شواظ" غربي المغازي وسط قطاع غزّة، إضافةً إلى نجاح مقاوميها في تفجير عبوةٍ شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل، حيث أوقعوهم بين قتيلٍ وجريح، شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

كذلك، استهدفت القسّام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في مخيم البريج، وسط القطاع، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وتمكّنوا من تفجير عبوةٍ مضادة للأفراد في قوّة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط القطاع أيضاً، ودك القوات المتحشدة في نفس المنطقة بقذائف "الهاون"، حسبما أكّد الإعلام العسكري لكتائب القسّام.

وفي محاور القتال في خان يونس، جنوبي قطاع غزّة، دمّر مجاهدو كتائب القسّام دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفتي "الياسين 105 " شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إضافةً إلى استهداف دبابتين من نفس النوع بقذائف "الياسين 105"، في منطقتي المحطة والكتيبة في المدينة.

ودكّت كتائب القسّام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في مدينة خان يونس باستخدام قذائف "الهاون".

أما في محاور القتال في مدينة غزّة، استهدف مجاهدو كتائب القسّام تجمعاً لجنود الاحتلال بجوار إحدى الآليات الإسرائيلية المتوغلة في حي التفاح بقذيفة "RPG"، مؤكّدين إيقاعهم بين قتيلٍ وجريح، إضافةً إلى تدمير دبابةٍ باستخدام قذيفة "ياسين 105".

وفي عمليةٍ مشتركة، أعلنت عنها القسّام، تمكّن مجاهدون من الكتائب بالعمل مع إخوتهم في سرايا القدس، من استهداف تجمع] لقوات الاحتلال في حي التفاح بمدينة غزّة بقذائف "الهاون"، كما استهدفت الكتائب تجمعاً آخر للآليات والجنود بقذائف "الهاون" والصواريخ قصيرة المدى في نفس المنطقة.

وبثّت كتائب القسّام مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بمدينة غزّة.