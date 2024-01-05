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الشرق الأوسط السعودية: «ضربة بغداد» تعزز مطالب إنهاء الوجود الأميركي

5
JANUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: صعّد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأميركية، بعد الهجوم الذي استهدف، أمس الخميس، مقراً لـ«حركة النجباء» في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

 

وكان مسؤول أميركي قد أبلغ وكالة «رويترز» بأن الجيش الأميركي نفَّذ الهجوم واستهدف «شخصية كانت مسؤولة عن هجمات ضد القواعد العسكرية في البلاد».

 

وأبلغت مصادر مطّلعة «الشرق الأوسط» بأن طائرة مُسيّرة أطلقت أربعة صواريخ على مقر النجباء في بغداد.

 

وقالت المصادر إن «الصواريخ الثلاثة الأولى ضربت رتلاً من ثلاث عجلات يستخدمها مرافقو القيادي في حركة النجباء أبو تقوى السعيدي». وتابعت المصادر: «الصاروخ الرابع استهدف عجلة رابعة مصفّحة كان السعيدي يستقلّها، جالساً في المقعد المجاور للسائق، وكانت مركونة في جوار مكتب النجباء داخل المقر».

 

وطبقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن الطائرة المُسيّرة انتظرت لساعات عجلة السعيدي لتدخل المقر في بغداد، في حين زعمت أنها راقبته خلال رحلة عودته براً من الأراضي السورية إلى بغداد.

 

وتعززت المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد؛ إذ قال الناطق باسم القوات المسلّحة، اللواء يحيى رسول، في وصف نادر، إن الهجوم «اعتداء مماثل للأعمال الإرهابية»، وحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربة.

 

وقال اللواء رسول، في بيان صحافي: «في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق، أقدمت طائرة مُسيّرة على استهداف أحد المقارّ الأمنية في بغداد، ما أدى إلى وقوع ضحايا في الحادث، المرفوض جملة وتفصيلاً».

 

وعبّرت «الخارجية» العراقية عن «إدانتها الشديدة للاعتداء السافر»، وقالت، في بيان، إن الهجوم على «تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلّحة تصعيد خطير».

 

وطالبت كتلة «الصادقون» التابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، بـ«التفعيل الفوري لتنفيذ قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية».

 

وطالب رئيس حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الحكومة العراقية بإخراج القوات الأميركية «بالسرعة القصوى»، وقال إن «استنكار الهجمات لم يعدْ مُجدياً أمام الهجمات الأميركية المتكررة».

 

من جهته، حذّر رئيس «منظمة بدر»، التابعة للإطار التنسيقي، هادي العامري، الحكومة العراقية «من التراخي أو التغاضي عن المطالبة بإخراج القوات الأميركية من البلاد».

الشرق الأوسط
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