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إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية ايوا الاميركية

4
JANUARY
2024
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 أكد مكتب عمدة مقاطعة دالاس الأميركية اليوم، أن "الشرطة تجري تحقيقا نشطا بشأن إطلاق النار في مدرسة بيري الثانوية بمدينة بيري في ولاية أيوا"، بحسب "روسيا اليوم".
 
وجاءت التقارير الأولى عن وجود مطلق نار محتمل في المدرسة الثانوية في حوالي الساعة 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة NBC.
 
وذكرت المحطة الإخبارية أنه تم تأمين المدرسة الإعدادية حوالي الساعة 8:25 صباحا، وقام فريق ثان بتأمين المدرسة الثانوية بحلول الساعة 8:27 صباحا، كما تم إخلاء المدرسة الابتدائية بحلول الساعة 8:32 صباحا.
 
وقالت رئيسة مجلس إدارة مدارس منطقة بيري المجتمعية ليندا أندورف، إن "أنباء إطلاق النار اليوم مروعة، وانه أمر فظيع للغاية".
 
وأكد متحدث باسم قسم شرطة بيري وقوع إطلاق نار في المدرسة الثانوية دون تفاصيل إضافية، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.
 
وأعرب المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي عن تضامنه مع ضحايا الحادث، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وكتب: "صلوا من أجل مدارس بيري المجتمعية بولاية أيوا هذا الصباح".

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