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الميادين: أكّد منسق الإتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أنّ حركة حماس لا تزال تمتلك قدرات كبيرة داخل غزّة، مُشيراً إلى أنّ المسؤولين الأميركيين "لا يؤمنون بأنّ الهجمات العسكرية ستقضي على فكر حماس".

وأضاف كيربي في حديثه أنّه "من هذا المنطلق علينا تقبل فكرة أنّ حماس ستبقى موجودة".

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة "مستمرة بالحفاظ على تواجدها العسكري في الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "آيزنهاور"، وبعض السفن التي تعمل في البحر الأحمر مع دول أخرى".

وصرّح أنّ "الولايات المتحدة لا تسعى لأي مواجهة مع أي من أطراف في الشرق الأوسط، ولكننا سنواصل الدفاع عن مصالحنا وحلفائنا وشركائنا"، مضيفاً بأنه "لا نريد من الحرب بين إسرائيل وحماس أن تتسع في المنطقة".