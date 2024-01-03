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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 قتيلاً

3
JANUARY
2024
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ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب وسط اليابان، الاثنين، إلى 62 قتيلاً، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.
 
وقال مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه، إن "الحصيلة بلغت 62 قتيلاً" وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصاباتهم بالغة.
 
وكانت الحصيلة الرسمية السابقة أفادت بمقتل 50 شخصاً على الأقل في هذا الزلزال الذي بلغت شدته 7,5 درجات وألحق دماراً واسعاً.
 
وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزالياً مرتفعاً.
 
وضربت زلازل قويّة وسط اليابان، الاثنين، ما تسبّب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها عن متر في بعض المناطق ودفع السلطات إلى الطلب من السكّان مغادرة المناطق المعنيّة واللجوء إلى المرتفعات.
 
وتعرّض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين الاثنين والثلاثاء، وفقا لوكالة الأرصاد الجوّية اليابانيّة "جيه إم إيه".
 
ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوّتها 3 درجات. وشعر السكّان بستّ هزّات قويّة إضافيّة صباح الثلاثاء، وفقا للوكالة. ويبلغ العدد المؤقّت للضحايا 6 قتلى على الأقل، في حين أنّ الأضرار المادّية كبيرة.
 
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الثلاثاء، أنّ الزلازل القويّة والعديدة التي هزّت وسط اليابان منذ الاثنين، بما فيها زلزال الـ7.6 درجة، قد تسبّبت في سقوط ضحايا وبأضرار مادّية كبيرة.
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