living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السلطات الأمريكية تحقق في "حادث إرهابي محتمل" ليلة رأس السنة في نيويورك

2
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن السلطات في البلاد تحقق في "حادث إرهابي محتمل" وقع ليلة رأس السنة في روتشستر شمال ولاية نيويورك، أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين.
 
السلطات الأمريكية تحقق في سقوط ثلاثة قتلى وعدة جرحى في عمليتي إطلاق نار منفصلتين يوم رأس السنة في لوس أنجلوس الأمريكية
ونقلت شبكة ABC News عن مصدر أمني مطلع على القضية قوله إنه "يجري التحقيق في الحادث المميت باعتباره عملا إرهابيا محتملا".
 
وقال رئيس شرطة روتشستر، ديفيد سميث إن "شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون بعدما اصطدمت سيارة فورد إكسبيديشن بسيارة ميتسوبيشي أوتلاندر أثناء خروجها من موقف للسيارات بالقرب من مركز كوداك في روتشستر".
 
وأضاف سميث أن "الاصطدام وقع حوالي الساعة 12:50 صباح يوم الاثنين بالقرب من ممر للمشاة، بينما كان رواد حفل ترفيهي يغادرون المكان، ما أدى إلى إصابة مجموعة من المشاة"، مشيرا إلى أن حريقا كبيرا اندلع عقب الحادث واستغرق إخماده ما يقرب من ساعة".
 
وقال سميث إن "قوات الأمن عثرت على ما لا يقل عن اثنتي عشرة علبة بنزين داخل وحول سيارة الفورد إكسبيديشن بمجرد إطفاء الحريق".
 
وقال المصدر الأمني إن التحقيق تجريه فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب.
 
ونقلت شبكة ABC News عن ريتشارد فرانكل، الذي ترأس سابقا مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو وهو خبير في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، قوله إنه نظرا لعلب الغاز التي تم العثور عليها في مكان الحادث، يجب النظر إلى الحادث على أنه "مسألة إرهابية محتملة" حتى يثبت العكس.
 
وأضاف فرانكل أن الحادث يأتي في وقت تشعر فيه سلطات إنفاذ القانون بالقلق بالفعل بشأن كيفية تأجيج السياسة الداخلية وحرب الشرق الأوسط، للتوترات في جميع الولايات المتحدة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   