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سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار في لوس أنجلوس

2
JANUARY
2024
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أعلنت الشرطة الأمريكية سقوط ثلاثة قتلى وعدة جرحى في عمليتي إطلاق نار منفصلتين في مقاطعة لوس أنجلوس بعد وقت قصير من حلول العام الجديد.
 
وأفادت قناة "كيه إيه بي سي – تي في" أن ضباط قسم شرطة هوثورن استجابوا لبلاغ إطلاق نار حوالي الساعة 12:30 صباح يوم الاثنين.
 
وقالت شرطة هوثورن إن ضحية ذكر أصيب بطلقات نارية تم نقله إلى المستشفى من مكان الحادث بالقرب من مركز تسوق في شارع كرينشو وشارع روسكرانس، حسبما ذكرت "كيه إيه بي سي".
 
وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن أربعة جرحى آخرين وصلوا إلى مستشفيات المنطقة بوسائل أخرى.
 
وأعلن في وقت لاحق وفاة ضحية انثى بالغة. ذكرت "كيه إيه بي سي" أن أحد المصابين الآخرين تم إدراجه في حالة حرجة وثلاثة في حالة مستقرة.
 
لم يتم اعتقال أي شخص على الفور في إطلاق النار الذي يحقق فيه مكتب المأمور.
 
هوثورن هي جزء من منطقة العاصمة لوس أنجلوس في جنوب غرب مقاطعة لوس أنجليس.
 
وذكرت السلطات أنها تحقق أيضا في حادث إطلاق نار منفصل في وقت مبكر من يوم الاثنين في مبنى تجاري بوسط مدينة لوس أنجلوس أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة خطيرة.
 
وقالت ضابطة الشرطة ساندرا أوليفاراس لصحيفة لوس أنجليس تايمز إنه لم يتضح على الفور السبب الذي أدى إلى إطلاق النار ولم تتوفر على الفور أي معلومات إضافية عن الحادث.
روسيا اليوم
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