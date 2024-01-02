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كوريا الجنوبية.. زعيم المعارضة يتعرض للطعن في رقبته

2
JANUARY
2024
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تعرّض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ للطعن في رقبته، اليوم الثلاثاء، أثناء حديثه للصحفيّين في مدينة بوسان الساحليّة بجنوب شرقي البلاد.
 
ونشرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صورة يظهر فيها السياسي ممدّدًا على الأرض وجرحه مغطّى بمنديل.
 
وكان لي جاي ميونغ، زعيم الحزب الديموقراطي الكوري الجنوبي، لا يزال في وعيه عندما نُقل إلى مستشفى، بحسب فرانس برس.
 
وأشارت يونهاب إلى أنه تم القبض على المهاجم في مكان الواقعة.
 
وكان لي قد خسر أمام المحافظ يون سوك يول في الانتخابات الرئاسيّة عام 2022.
 
وعبّر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب المتحدّثة باسمه كيم سو كيونغ.
 
 وشدّد يون على أنّ "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أيّ ظرف"، وفقا لفرانس برس.
 
كان لي عاملا سابقا في مصنع وتعرّض لحادث صناعي عندما كان مراهقا متسربا من المدرسة.
 
لكن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح.
 
تجنّب لي الاعتقال في سبتمبر عندما رفضت محكمة طلب احتجازه موقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.
 
وهو لا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.
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