الميادين: أبو عبيدة: دمرنا 71 آلية للاحتلال وقتلنا 16 جندياً خلال الأيام الـ4 الماضية

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الميادين: أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنّ مقاومي القسام تمكنوا خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً.

وأشار أبو عبيدة إلى أنّ المقاومين قتلوا 16 جندياً إسرائيلياً ونفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى.

وأضاف أنه تمّ "تنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى، وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم".





وتابع الناطق باسم القسام بأنه "تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع".

وأضاف أنّ "مقاومينا استهدفوا طائرتي استطلاع، واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة".

كذلك، لفت إلى أنّ مقاومي القسام "أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ M90".