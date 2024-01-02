الشرق الأوسط السعودية: إعلام فلسطيني: مسلحون فلسطينيون يدفعون قوة إسرائيلية للانسحاب من بلدة قرب جنين

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الشرق الأوسط السعودية: قالت وكالة «شهاب» الفلسطينية للأنباء، في ساعة مبكرة اليوم (الثلاثاء)، إن من وصفتهم بأنهم «مقاومون فلسطينيون» دفعوا قوات إسرائيلية للانسحاب من بلدة يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربية، بحسب تعبير الشرق الأوسط.

ولم تذكر الوكالة الفلسطينية أي تفاصيل إضافية عن سقوط ضحايا من الجانبين، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

يأتي ذلك بعد أن قال تلفزيون فلسطين في وقت سابق إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، إضافة لاقتحام مدينة جنين.

وقال تلفزيون فلسطين أيضاً إن جنين شهدت اشتباكات وانفجارات وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن مخيمها بعد اقتحام القوة الإسرائيلية.

بدورها، ذكرت الإذاعة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مدينة جنين ومخيمها، في ساعة مبكرة اليوم (الثلاثاء). وقالت الإذاعة إن الانسحاب جاء بعد اشتباكات وصفتها بالعنيفة مع مسلحين فلسطينيين.