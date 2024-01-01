جماعة "أنصار الله" اليمنية: هذا العدوان لن يمر ولن يسقط بالتقادم والبادئ أظلم

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أكد علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن استهداف قواتها البحرية هو "عدوان متكامل"، وأن الباب الذي فتحته أمريكا وبريطانيا لن تستطيعا إغلاقه وسيكون الثمن باهظا.



وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الاثنين، أن "ما قامت به أمريكا وبريطانيا بالأمس من استهداف القوات البحرية اليمنية هو عدوان متكامل الأركان".

وقال القحوم: "إن الهجوم على الزوارق البحرية اليمنية في البحر الأحمر فتح بابا لن يستطيعوا إغلاقه، وأشعلوا فتيل معركة لن يستطيعوا الخروج منها بسهولة، وستكون تكلفتها كبيرة عليهم و ستجلب لهم الوبال والويل".





ويكمل عضو المكتب السياسي: "على أمريكا وبريطانيا أن تدركا أن هذا العدوان لن يمر ولن يسقط بالتقادم والبادئ أظلم، وعليهما تحمل تبعات ما أقدمتا عليه والقادم أعظم".





ولفت عضو المكتب السياسي إلى أن "اليمن الكبير يمتلك من عوامل القوة والمنعة ما يمكنه في كسر الغطرسة الأمريكية والبريطانية، والحد من العبث والتواجد العسكري لحماية إسرائيل والغير مبرر في البحر الأحمر وسيرحلون صاغرين".





واختتم بقوله: "تلك هى النهاية الحتمية والجميع يعلم والتاريخ خير شاهد على أن اليمن مقبرة للغزاة والمحتلين، والبريطانيين يعرفون ذلك في الماضي وكذلك الأمريكان، وسيكون لهم ذلك في الحاضر، وعلى الباغي تدور الدوائر".