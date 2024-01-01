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البابا فرنسيس: نصلي كي يحل السلام في جميع انحاء العالم

1
JANUARY
2024
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اشار البابا فرنسيس خلال القداس الالهي بمناسبة عيد والدة الله واليوم العالمي للسلام في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، “الاخوة والأخوات الأعزاء، وأشكر رئيس الجمهورية الإيطالية على التمنيات الطيبة التي وجهها لي في رسالته بمناسبة نهاية العام؛ والتي أبادلها من كل قلبي مستمطرًا بركة الرب على خدمته للبلاد”.

تابع البابا فرنسيس :”اتابع بقلق كبير ما يحدث في نيكاراغوا، حيث يُحرم الأساقفة والكهنة من حريتهم. أعبّر لهم ولعائلاتهم وللكنيسة جمعاء في البلاد عن قربي في الصلاة. كما أدعو جميع الحاضرين هنا وجميع شعب الله إلى الصلاة بإصرار، آملًا أن يتمّ البحث دائمًا عن درب الحوار للتغلب على الصعوبات. لنصلِّ من أجل نيكاراغوا اليوم.

أضاف :”تتوجّه أمنياتي بشكل خاص، لكم أنتم يا سكان روما ويا أيها الحجاج الأعزاء الحاضرين هنا اليوم في ساحة القديس بطرس. أحيي المشاركين في مبادرة “السلام في جميع الأراضي” التي نظمتها جماعة سانت إيجيديو أيضًا في مدن أخرى من العالم؛ وكذلك حركة العمل اللاعنفي الأوروبية. وأذكر بامتنان مبادرات الصلاة والالتزام الكثيرة من أجل السلام التي تقام في هذا اليوم في جميع القارات، والتي تنظّمها الجماعات الكنسية؛ وأود على وجه الخصوص أن أذكر الحدث الوطني الذي أقيم الليلة الماضية في غوريزيا”.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول ومن فضلكم، لا ننسينَّ أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل الذين يعيشون في حالة حرب ولنصلِّ جميعنا معًا لكي يحلَّ السلام.

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