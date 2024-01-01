زلزال قوي يضرب اليابان.. ومخاوف من موجات تسونامي

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بعدما هزّت سلسلة من الزلازل القوية المناطق الغربية من البلاد، أصدرت السلطات اليابانية تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.

فرار بأسرع وقت

فقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها مبدئيا 7.4 درجة.

كما حذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK TV من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدما).

وحثت أيضاً الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.

في حين لم تتوفر على الفور تقارير عن الأضرار.

جاء هذا بعدما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 7.4 ضرب البلاد.

وكشفت الهيئة عن توقعات بموجات تسونامي تصل 5 أمتار، قد تعقب الزلزال.

بدورها، أكدت الوكالة النووية اليابانية ألا خلل في عمل المحطات النووية بمناطق الكارثة.

29 ألف شخص

يشار إلى أن الزلزال هو اهتزاز مفاجئ وسريع للأرض بسبب تحرك طبقة الصخور تحت سطحها، أو بسبب نشاط بركاني أو صهاري.

وتحدث الزلازل فجأة من دون سابق إنذار، ويمكن أن تحدث في أي وقت، كما يمكن أن تؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار في الممتلكات وفقدان المأوى وسبل العيش وتعطيل البنية الأساسية الحيوية.

أما اليابان، فكثيراً ما تتعرض لكوارث طبيعية وتضربها الزلزال، كان أشدها في 11 مارس/آذار عام 2011، حين ضرب ساحل شرقي جزيرة هونشو وهي أكبر جزر البلاد، وبلغت قوته 9.1 درجة على مقياس ريختر، كما تبعته موجات تسونامي هائلة بلغ ارتفاعها 20 متراً أودت بحياة نحو 29 ألف شخص، وهو أقوى زلزال تشهده اليابان على الإطلاق.