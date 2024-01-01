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إحباط هجوم ليلة رأس السنة في ألمانيا.. وتوقيف 3 أشخاص

1
JANUARY
2024
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 أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، توقيف 3 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم يستهدف كاتدرائية كولونيا ليلة رأس السنة.
 
وقالت شرطة المدينة الواقعة غرب ألمانيا إن "الوسيلة المفترضة للهجوم" هي سيارة، مؤكدة تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الموقع.
 
وتعتقد الشرطة أن المشتبه بهم الثلاثة على ارتباط بمواطن طاجيكي أوقف ليلة عيد الميلاد، حسبما أفاد قائد شرطة كولونيا يوهانس هيرمان.
 
وكانت الشرطة الألمانية قد أوقفت المواطن الطاجيكي في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه النمسا توقيف ثلاثة مشتبه بهم آخرين في فيينا.
 
وقالت صحيفة "بيلد" اليومية إن المشتبه بهم الأربعة يتحدرون من طاجيكستان ويشتبه في نيتهم تنفيذ هجمات باسم تنظيم "داعش -ولاية خراسان"، في إشارة الى فرع تنظيم داعش في أفغانستان.
 
وحذّر وزير داخلية منطقة شمال الراين وستفاليا حيث تقع كولونيا هربرت رول من أن "الأفراد والمجموعات المتشددة أكثر نشاطًا حاليًا من أي وقت مضى".
 
وقال المسؤول في شرطة كولونيا فرانك فيسباوم إن التحقيقات التي جاءت بعد توقيف الطاجيكي الأسبوع الماضي خلصت إلى أنه كان هناك مخطط لاستخدام سيارة كوسيلة للهجوم، مضيفًا "لكن كيفية القيام بذلك غير معروفة لنا".
 
ونفذت الشرطة عمليات تفتيش بمساعدة الكلاب المدربة في موقف السيارات تحت أرض كاتدرائية كولونيا، لكنها لم تعثر على أغراض مشبوهة.
 
وعززت الشرطة إجراءاتها الأمنية بحيث نشرت نحو ألف عنصر منذ بعد ظهر الأحد "لحماية الكاتدرائية وسكان وسط مدينة كولونيا".
 
وأكّد رول أن "بإمكان الناس الاحتفال بليلة رأس السنة بهدوء في كولونيا".
 
في يوليو، تم تفكيك خلية تضم متشددين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش-ولاية خراسان" في ألمانيا وهولندا.
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