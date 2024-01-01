بمناسبة 2024.. رئيس الصين يهنئ بايدن وكيم وبوتين

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) الاثنين أن الرئيس الصيني شي جينبينغ تبادل التهاني مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بمناسبة مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن الرئيس الصيني شي جينبينغ تبادل التهاني مع الرئيس الأميركي جو بايدن بمناسبة مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ووفقا لبيان الوزارة، قال شي في رسالته إن البلدين "تجاوزا العواصف وتحركا للأمام بشكل عام" وهو الأمر الذي عزز رفاهية شعبيهما وساهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في العالم.

ووصف شي إقامة علاقات بين الصين والولايات المتحدة بأنه "حدث كبير" في تاريخ العلاقات الثنائية وفي العلاقات الدولية.

واتسمت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بالفتور، لكن مسؤولي إدارة بايدن زاروا بكين واجتمعوا مع نظرائهم لإعادة بناء الاتصالات والثقة في الأشهر التي سبقت قمة مهمة بين شي وبايدن في سان فرانسيسكو في نوفمبر، والتي اعتبرت فرصة لتهدئة التوترات بين البلدين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.

وقال شي إن القمة حددت اتجاه العلاقات بين البلدين في ظل رؤية موجهة نحو المستقبل.

وأضاف "أنا على استعداد للعمل مع الرئيس بايدن لمواصلة توجيه وإدارة العلاقات الصينية الأميركية لصالح الصين والولايات المتحدة والشعبين وتعزيز قضية السلام والتنمية في العالم".

تهنئة كيم وبوتين

وقالت شينخوا بشكل منفصل إن شي تبادل أيضا التهاني بالعام الجديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وأعلن كلاهما أن عام 2024 سيكون "عام الصداقة" للبلدين من خلال إطلاق سلسلة من الأنشطة لهذا الغرض.

وفي ليلة رأس السنة الجديدة، تبادل الرئيس الصيني التهاني أيضا بالعام الجديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويصادف هذا العام ذكرى مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.