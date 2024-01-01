كواليس قطيعة ويليام وهاري.. صديق يكشف ما جرى بعيد الميلاد 2018

A + A -

لاتزال تفاصيل حياة وعلاقات العائلة الملكية البريطانية تثير اهتمام الكثير من الراغبين في معرفة ما جرى ويجري بين جدران قصر باكنغهام لا سيما منذ دخول ميغان ماركل القصر وما لحقه من تبعات أدت إلى تنحي الزوجين عن أدوارهما الملكية، ولم يتحدث الأميران ويليام وهاري مع بعضهما بعضا منذ سنوات، بيد أن صديقا لهما كشف أخيرا عن "السبب الحقيقي" وراء القطيعة بين الأخوين.

ووفق ما أورده موقع "شي فايندس"، فإن الأمير ويليام "لم يكن مرحبا كما ينبغي بزوجة أخيه ميغان ماركل"، لافتا إلى أن ذلك حدث في عيد الميلاد عام 2018.

وأردف المصدر أنه "على الرغم من أن الخلاف الملكي بين الأمير هاري وميغان ماركل وبقية أفراد العائلة مستمر منذ سنوات، يبدو أن كل ذلك بدأ خلال عيد الميلاد 2018، أي قبل وقت طويل من تنحي الزوجين عن أدوارهما الملكية".

وذكر نقلا عن أحد أصدقاء الأخوين: شعر هاري أن ويليام لم يكن "يفرش السجادة الحمراء" لميغان وأخبره بذلك، و"يبدو أن هذا الأمر أثار الأمير ويليام، وكان غاضبا منه"، يضيف المصدر.

واسترسل يقول: "لكن الأمور تحسنت قليلا عندما تدخل تشارلز وطلب من ويليام بذل جهد بهذا الخصوص.. حينها دعا دوق كامبريدج عائلة ساسكس لقضاء عيد الميلاد معهم".

يذكر أن الأمير هاري كان قد أكد في فيلم وثائقي عام 2019: "نحن بالتأكيد على مسارات مختلفة في الوقت الحالي، لكنني سأكون هناك دائما من أجله، كما أعلم أنه سيكون هناك دائما من أجلي".

وأبرز: "نحن لا نرى بعضنا بعضا بقدر ما، لقد اعتدنا على ذلك لأننا مشغولون للغاية، لكن كما تعلمون، أنا أحبه كثيرا.. نحن إخوة وسنكون دائما إخوة".

لقاء قريب

وفي سياق متصل وفي آخر تطورات العلاقة بين الأمير هاري والقصر الملكي، أكدت وسائل إعلام بريطانية أن هناك فرصة للقاء الأمير هاري وميغان ماركل مجدداً مع الملك تشارلز الثالث.

وقالت الخبيرة الملكية إنجريد سيوارد لموقع "جي بي نيوز" إن الزوجين "يحتاجان إلى الملك وبركاته أكثر بكثير مما يحتاجهما الملك"، وهما يشعران أنهما سوف يريانه.

وأضافت: "من الواضح أن الملك تشارلز يريد رؤية ابنه وأحفاده، ويبدو أنه دعاهم في الصيف الماضي إلى بالمورال، لكنهم لم يحضروا".

وكان الأمير هاري قد قضى أول عيد ميلاد له مع ميغان ماركل بعيدا عن عائلته في ولاية كاليفورنيا عام 2020، بينما كانت آخر مرة قضى فيها عيد الميلاد مع العائلة المالكة في 2018.

تحدث الأمير السابق عن أول عيد ميلاد له دون عائلته في كتابه الذي يحمل عنوان Spare، والذي صدر في وقت سابق من هذا العام.

وقال إنه اشترى وميغان في أول عيد ميلاد شجرة رائعة لمنزلهما في الولايات المتحدة. وأضاف أنهما قاما بشراء "واحدة من أكبر أشجار التنوب"، وزيناها بزخرفة خاصة جدًا تكريمًا لعائلته في المملكة المتحدة.

وسبق أن نقلت صحيفة "ميرور" تصريحا من أحد المصادر أنه من غير المحتمل أن يقوم هاري بزيارة والده الملك تشارلز الثالث دون إذن.