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الشرق الأوسط السعودية: قتلى حرب غزة الأعلى منذ النكبة

1
JANUARY
2024
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غزة - رام الله: «الشرق الأوسط»-

أشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس، إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هو «الأعلى منذ نكبة عام 1948». وقال الجهاز، في بيان، عشية العام الجديد، إن «عدد القتلى في فلسطين منذ بداية عام 2023 بلغ 22404 قتلى، منهم 22141 قتيلاً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، 98 في المائة منهم في قطاع غزة، ومنهم نحو 9000 طفل و6450 امرأة».

 

وأضاف البيان أن «عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة بلغ أكثر من 7000، منهم 67 في المائة من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب 1.9 مليون مواطن داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكنهم».

 

وبهذا الصدد، أشار إلى أنه «مع نهاية عام 2023 وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فرد، منهم 1.06 مليون طفل دون سن الـ18 يشكلون ما نسبته 47 في المائة من سكان القطاع».

 

وحول الضفة الغربية، أوضحت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن «عدد الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر بلغ 319 شهيداً، منهم 111 طفلاً و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحافي، وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية».

 

ومرَّ عام قاتم على الفلسطينيين في ظل غياب أي مؤشرات على إمكانية وضع حدّ للحرب التي تُعدّ الأكثر عنفاً في الأراضي الفلسطينية، بل إن القتال استعر عشية العام الجديد، إذ قال سكان ومسعفون إن الطائرات الإسرائيلية كثّفت هجماتها على وسط القطاع وجنوبه.

الشرق الأوسط
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