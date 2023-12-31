شي يؤكد في خطاب رأس السنة أن الإقتصاد الصيني بات أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود

A + A -





أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه للأمة الأحد لمناسبة رأس السنة أن إقتصاد بلاده بات "أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل".



شهد شي تحديات كبيرة عام 2023 على رأس ثاني أكبر قوة إقتصادية في العالم إذ كافحت حكومته للمحافظة على الإنتعاش الإقتصادي منذ تخلت بشكل سريع عن سياسة صفر كوفيد المشددة قبل عام.



لكن شي أكد أن الإقتصاد "تغلب على العاصفة في 2023 وبات أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل".



كما تأثر النمو الصيني بمعدلات البطالة القياسية في أوساط الشباب وأزمة الديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية.



وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد تراجع النشاط الصناعي على مستوى البلاد في كانون الأول، ثالث شهر إنكماش على التوالي.



وأفاد محللون بأن بكين قد تكون أمام معركة صعبة لبلوغ هدفها المعلن للنمو السنوي والبالغ حوالى خمسة في المئة، وهو الأدنى ضمن طموحاتها المعلنة منذ سنوات.