قصف جوي ومدفعي على قطاع غزة في اليوم الـ 86 من العدوان...اليكم حصيلة الشهداء والجرحى!

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في اليوم الـ86 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات العدو الإسرائيلي، الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وأفادت مصادر طبية لوكالة “وفا”، باستشهاد 64 مواطنا، وإصابة 186 آخرين في قصف العدو على منازل المواطنين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وأضافت أن العدو ارتكب 12 مجزرة على منازل المواطنين في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ويواصل طيران العدو الحربية، ومدفعيته، قصف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.



وأشارت مصادر محلية، إلى أن الطائرات الحربية نفذت حزاما ناريا استهدف أرضا زراعية لعائلة أبو مزيد خلف بلدية الزوايدة الجديدة وسط القطاع.



وفي مخيم المغازي، قصفت الطائرات الحربية المسجد الكبير، وشقة سكنية، ومحيط ديوان أبو ركن، وسلسلة منازل لعائلات عرف منها: الشنطي، وعبد الجواد، وأبو بطنين وشكري، وطه، والعاروقي، شرقا.



وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المسعف أدهم الغول جراء استهدافه من قبل قوات العدو خلال أداء واجبه الإنساني في مخيم النصيرات.



وأطلقت قوات العدو قنابل صوتية قرب مدرسة خولة التي تؤوي آلاف النازحين؛ على شارع صلاح الدين بمدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة أبو خصيوان شرق دير البلح. وقالت إن 6 شهداء نقلوا إلى المستشفى، في ظل وجود أكثر من 40 مفقودا تحت ركام منزل لعائلة اسليم دمره الاحتلال الليلة الماضية قرب مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوب غزة. ولفتت إلى أن زوارق الاحتلال الحربية، أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المواطنين على شاطئ بحر رفح ما أدى لاستشهاد شاب.

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واستشهد 4 مواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، جراء استهدافها من قبل الاحتلال خلال الساعات الماضية. وأوضحت مصادر محلية، أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء من مناطق متفرقة في خان يونس.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21822 شهيدا، ونحو 56451 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.



