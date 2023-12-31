كرة أرضية تبتسم لغوغل.. لماذا غير عملاق البحث صورته؟

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ببالونات وشرائط ملونة وكرة أرضية تضحك، احتفل محرك البحث العملاق، "غوغل"، برأس السنة الميلادية الجديدة 2024، بتغيير صورته الرئيسية.

فقد غير العملاق الأشهر واجهته الرئيسية احتفالا بقرب رأس السنة الميلادية الجديدة التي تدخل على العالم مع انتهاء اليوم الأحد، أي عند الساعة الثانية عشرة ليلاً.

وظهر الشكل الرئيسي للموقع على هيئة احتفال مصحوبا بتعليق "عشية احتفال رأس السنة الميلادية الجديدة". عند الضغط على الصورة.

نهاية العام

يذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول من نهاية العام، وهي آخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الميلادي، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.

في حين تحتفل كثير من دول العالم بحدث ليلة رأس السنة كمناسبة رسمية.