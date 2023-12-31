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بيل غيتس يجني 11 مليون دولار يومياً.. كيف ينفقها؟!

31
DECEMBER
2023
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احتفظ بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بلقب أغنى رجل في العالم لمدة 20 عاماً قبل أن يتفوق عليه مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس.

ومع ذلك، فهو لا يزال يحتل مرتبة بين النخبة من حيث الثروة. ولتوضيح حجم ثروته؛ يكسب الشخص العادي حوالي 2.7 مليون دولار في حياته، وفقاً لموقع "Zippia" للمعلومات المهنية. ويكسب غيتس ما يقرب من 3 إلى 4 أضعاف هذا المبلغ في يوم واحد، مما يسلط الضوء على مدى قوة موارده المالية.

وتختلف المصادر حول المبلغ الدقيق، حيث يقدر أحد مؤشرات الثروة أرباحه اليومية بحوالي 10.95 مليون دولار – حوالي 117 دولاراً في الثانية. بينما يقدم مصدر آخر رقماً أقل يبلغ حوالي 7.6 مليون دولار في اليوم أو 319.635 دولاراً في الساعة.

وعلى الرغم من أن جزءاً صغيراً فقط من ثروته يأتي من شركة مايكروسوفت حالياً، إلا أن الشركة تظل جزءاً محورياً من رحلته المالية. منذ أن أسس غيتس وبول ألين شركة مايكروسوفت في عام 1975، سيطرت الشركة على العديد من أسواق التكنولوجيا، وحققت قيمة سوقية تزيد عن 1 تريليون دولار بحلول عام 2019.

وتشير بعض المصادر إلى أن حوالي 12.5% فقط من صافي ثروة غيتس تأتي من مايكروسوفت، وفقاً لما ذكره موقع "Benzinga"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتتنوع ثروته بين الاستثمارات العقارية، والأراضي الزراعية، والسيولة النقدية، وغيرها الكثير، كما يمتلك غيتس عبر شركته الاستثمارية "كاسكيد"، حصصاً في الفنادق الفاخرة وغيرها من المشاريع.

وبغض النظر عن حجم ثروته ودخله اليومي، فإن مجموعة غيتس من السيارات الفاخرة والطائرات الخاصة والأعمال الفنية تعكس اهتماماته الانتقائية، في حين تؤكد جهوده الخيرية التزامه بالقضايا العالمية التي تدعم المبادرات في مجال الصحة والطاقة المتجددة والمزيد.

توسيع المحفظة
وفي عام 2023، خصصت مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" مبلغ 8.3 مليار دولار لمكافحة الفقر والمرض وعدم المساواة، مما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام السابق. وتهدف المؤسسة إلى زيادة مدفوعاتها إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وفي عام 2023، قام غيتس بتوسيع محفظته الاستثمارية، مما يشير إلى اتباع نهج استراتيجي لإدارة الثروات. حصل على حصة 3.76% في "Heineken Holding NV"، بقيمة 939.87 مليون دولار تقريباً.

استثمر غيتس أيضاً في الأراضي الزراعية، حيث يمتلك حوالي 242 ألف فدان أو ما يقرب من 0.03% من إجمالي الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة. وخلال جلسة "اسألني أي شيء" على موقع Reddit، قال إنه يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل من خلال هذه الاستثمارات، مع اتخاذ القرارات من قبل فريق استثماري محترف.

 

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