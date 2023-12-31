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الميادين: المقاومون يتصدون بالرصاص والعبوات لاقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية

31
DECEMBER
2023
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الميادين: أفادت مصادر للميادين أنّ المقاومين الفلسطينيين يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

 

وأكّدت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، في بيان، أنّ مقاوميها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية وتعطيلها خلال اقتحام المخيم، وأنهم يستمرون في الاشتباك مع القوات الإسرائيلية المقتحمة.


بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى - الرد السريع أن مقاوميها استهدفوا قوة راجلة إسرائيلية بالقرب من مستشفى الزكاة في الحي الغربي بطولكرم، مؤكدة وقوع إصابات بصفوف جنود الاحتلال.

 

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات مخيم نور شمس وقد دفع بتعزيزات عسكرية جديدة لتقتحم طولكرم باتجاه مخيم نور شمس، وسط اشتباكات وانفجارات متتالية.


وأشارت مصادر للميادين إلى أنّ قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بصورة مكثفة في أحد المداخل الشمالية لمدينة الخليل في الضفة الغربية، وتحاصر مستشفى ثابت ثابت في طولكرم.

 

وبموازاة ذلك، قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في حارة المسلخ بمخيم نور شمس.

الميادين
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