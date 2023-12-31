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الشرق الأوسط السعودية: مقتل أكثر من 25 وإصابة العشرات في قصف "إسرائيلي" على وسط وجنوب غزة

31
DECEMBER
2023
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غزة: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس (السبت)، إن أكثر من 25 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي بالطائرات والمدفعية، استهدف منازل بمخيمي النصيرات والمغازي، ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح بجنوب القطاع.

 

وأكدت مصادر طبية، أن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا في قصف على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما قتل ستة أشخاص وأصيب آخرون في قصف على مخيم المغازي وسط القطاع.

 

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى مقتل عشرة على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، بالإضافة لسقوط قتلى ومصابين في قصف إسرائيلي على رفح.

الشرق الأوسط
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